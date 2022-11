Dodaj łyżeczkę do szamponu. Twoje włosy zyskają objętość

Soda oczyszczona doda włosom objętości

Na czym polega ta metoda? Wystarczy, że do odpowiedniej ilości szamponu, którą używasz do jednego mycia, dodasz łyżkę sody oczyszczonej i wszystko wymieszasz. Gotową mieszanką należy umyć włosy i wysuszyć je dokładnie tak, jak zawsze. Warto jednak zaznaczyć, że ten sposób na zyskanie objętości nie jest dla każdego. Nie testuj go, jeżeli masz słabe, zniszczone lub wypadające włosy oraz podrażnioną skórę głowy. To może bowiem skutkować niepożądanymi efektami.