Spryskaj tym okna i parapety. Muchy nawet się nie zbliżą

Muchy i komary to prawdziwa zmora. Owady wlatują do mieszkań przez otwarte okna, utrudniając nam wypoczynek. Jest jednak sposób, aby całkowicie wyeliminować ich obecność. Wystarczy zmieszać ze sobą kilka składników, a tak przygotowaną mieszanką spryskać parapety, firanki i okna. Owady nawet się nie zbliżą.

Zarówno muchy, jak i komary są bardzo wrażliwe na zapachy. Owady nie znoszą aromatu cynamonu i wanilii. Można użyć ich do przygotowania domowego sprayu. Jak to zrobić? Wyciągnij kubek. Wlej do niego 100 ml wody i dodaj łyżeczkę mielonego cynamonu oraz łyżeczkę ekstraktu z wanilii (można zastąpić waniliowym olejkiem eterycznym). Całość dokładnie wymieszaj i przecedź przez gazę. Tak przygotowany preparat wlej do pustej butelki z atomizerem i spryskaj nim okna, firanki oraz parapety po wewnętrznej i zewnętrznej stronie. Zabieg powtarzaj raz na trzy dni, a zapomnisz o muchach i komarach na długi czas.