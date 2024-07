Zmieszaj z wodą i spryskaj okna. Zapomnisz o muchach i komarach

Kiedy temperatury zaczynają szybować w górę, owady budzą się do życia. W mieszkaniu pojawiają się zarówno muszki owocówki, jak i komary, które pozostawiają po sobie swędzące bąble.

W sklepach i drogeriach znajdziesz wiele preparatów, które odstraszają owady. Niestety, nie należą one do najtańszych. Jeśli chcesz zaoszczędzić nieco pieniędzy, przygotuj domowy spray przeciwko muchom i komarom. Spryskaj nim ramy okienne.

Komary to prawdziwa zmora. Szczyt ich aktywności przypada na przełom czerwca i lipca. Te owady, głównie nocą, potrafią mocno uprzykrzać codzienne życie. Ten sam problem dotyczy much, które latem często pojawiają się w naszych domach.

Jest jednak jeszcze jedno, równie skuteczne, a przy tym bezpieczne rozwiązanie. Zarówno muchy, jak i komary są bardzo wrażliwe na zapachy. Niektóre je przyciągają, a inne wręcz odstraszają. Owady nie znoszą zapachu cynamonu. Warto wykorzystać go do przygotowania domowego preparatu odstraszającego komary.

Cynamon wydziela bardzo intensywny zapach, który odstrasza muchy, komary oraz mrówki. Można wykorzystać zarówno olejek eteryczny, jak i sproszkowany. Najlepszy będzie ten cejloński. Kupisz go w większości marketów i sklepach z żywnością ekologiczną.

Jak przygotować domowy spray odstraszający komary? Szklankę napełnij wodą, dodaj do niej łyżkę mielonego cynamonu i dokładnie wymieszaj. Poczekaj 10 minut, a następnie przelej roztwór przez gazę i wlej go do pustej butelki z atomizerem. Spryskaj nim ramy okienne i parapety. Zabieg powtarzaj raz na dwa dni, a insekty nawet się nie zbliżą.