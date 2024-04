Prosty i skuteczny patent na muchy. Nie wlecą do domu

Wiosna i lato to czas, gdy chętnie otwieramy okna, by wpuścić do domów i mieszkań świeże powietrze. Niestety zwykle wtedy do wnętrza dostają się różne owady. Jednymi z najbardziej uciążliwych są latające i brzęczące nad uchem muchy.

W sklepach można znaleźć liczne preparaty, które pomogą się ich pozbyć. Zanim jednak sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować coś prostszego, choć wyjątkowo skutecznego.

Powieś przy oknie. Muchy się nie zbliżą

Pewna internautka postanowiła przetestować sposób na odstraszenie much zaproponowany przez Sophie Hinchliffe, brytyjską influencerkę znaną jako Mrs Hinch, która dzieli się z obserwatorami różnymi trikami pozwalającymi utrzymać porządek w domu. Sposób okazał się całkiem niezły.

Wystarczy powiesić przy oknie strunowy woreczek wypełniony wodą i wrzucić do środka kilka monet. Jak tłumaczył Express.co.uk, ze względu na to, że muchy mają tzw. widzenie złożone, odbijające się w wodzie monety będą je po prostu razić. Dodatkowo sama woda sprawi, że owady te nawet się nie zbliżą do naszych okien, więc tym bardziej nie wlecą do środka.

Domowe sposoby odstraszające muchy

Jeśli nie mamy gdzie powiesić woreczka z wodą, można wykorzystać inne, równie proste sposoby na odstraszenie much. Wystarczy zaopatrzyć się w świecę zapachową o waniliowym lub lawendowym aromacie i regularnie ją zapalać. Zapach skutecznie zniechęci muchy do żerowania w naszym domu.

