Sprząta domy bogatych ludzi. Jej opowieści mogą zaskakiwać

Pierwszą klientką Laury była Ewa - kobieta, która wcześniej zamawiała u niej projekty. Oprócz sprzątania poprosiła też o zrobienie zakupów, wręczając Laurze szczegółową listę zakupów i sugerując, że sama nie chce dźwigać siatek, bo kojarzy jej się to z "prostactwem i biedotą".

Przy okazji - jak wspomina w rozmowie z Onetem Laura - bez zastanowienia skomentowała też jej wygląd, sugerując, że mniejsze zarobki wpłynęły na jej wygląd. "A ty biedna, to się przez tę utratę pracy zaokrągliłaś. No ale znasz chudych wieśniaków? Od ziemniaków i chleba się tyje" - usłyszała Laura.

Z czasem Laura zaczęła dostawać kolejne zlecenia, a ludzie chętnie ją sobie polecali. Tak trafiła do młodego prawnika, który mieszkał w kamienicy w centrum Warszawy. Jak relacjonowała - chwalił się, czego nie robił i gdzie nie był, a w jego mieszkaniu panował bałagan. "Ubrudzona kawiarka ze śladami kamienia, ekspres nieczyszczony chyba od miesięcy, na oknach smugi, w lodówce spleśniałe jedzenie" - wspominała Laura.

Raz poprosił ją o to, by posprzątała u niego wieczorem. Gdy kobieta pracowała, przyszedł z pijanymi i naćpanymi kolegami. Mężczyźni zaczęli ją zaczepiać i składać nachalne propozycje seksualne. "Uciekłam, nie dlatego, że się bałam, że coś mi zrobią, ale dlatego, że byli obleśni i chamscy" - powiedziała.

Mężczyzna później oskarżył ją o kradzież cennego przedmiotu, nie zapłacił za pracę i groził pozwami. Okazało się też, że na Facebooku kobiety ostrzegały się przed nim wzajemnie. "Też im groził. Kilka z nich zastanawiało się, czy nie zgłosić go na policję" - wyznała.

Przyznała, że klientka sama była wyjątkowo zaniedbana, jednak wymagała od niej, by mieszkanie lśniło. "Brud był wszędzie, do tego kuweta kota, w której śmierdziało tak, że miałam odruch wymiotny, w stojącym kocim jedzeniu: larwy much. A kobieta miała klimatyzację!" - komentowała sprzątaczka.