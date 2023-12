Sprząta domy Polaków. "W grudniu ludzie naprawdę szaleją"

Stwierdza, że "Polacy to czyściochy i wstydziochy". - Wychodzimy z założenia, że zawsze jak przychodzą goście, nasze domy muszą lśnić. Wstydzimy się, co pomyślą inni, w tym sprzątaczka. Ja jednak nie zwracam w ogóle na to uwagi. Uważam, że dom jest do życia, a nie do wiecznego sprzątania. Podziwiam ludzi, którzy mają na to czas i to lubią. Ja tak nie mam i mój dom często nie jest idealny, ale dzięki temu mam co nagrywać i pokazywać w sieci - przyznaje z uśmiechem.