Pracuje jako sprzątaczka. Zarobki mogą zaskakiwać

"Większość klientów traktuje mnie jak członka rodziny. Podziwiają mnie za logistykę sprzątania, bo moje domy przypominają dobrze naoliwioną maszynę: wszystko jest poukładane i wyszorowane. Na moją prośbę właściciele kupują najlepsze środki do czyszczenia i stacje parowe do prasowania. No i szanują mnie, bo dostaję około 9 tys. zł na czysto. Odkładam te pieniądze na emeryturę: założę wtedy pensjonat i sama będę zatrudniać sprzątaczki" – stwierdziła w rozmowie z Onetem.