Squirting. Czym jest i jak do niego doprowadzić?

Gdy kobieta przeżywa bardzo intensywny orgazm, może dojść do wytrysku z pochwy, który określa się mianem squirtingu. Z fizjologicznego punktu widzenia, właściwie każda kobieta jest w stanie osiągnąć tego rodzaju satysfakcję seksualną.

Często bardzo mylnie myślimy, że wytrysk jest zarezerwowany jedynie dla mężczyzn. Wbrew pozorom kobiety również mogą przeżywać orgazm, który zakończy się wytryskiem. To tak zwany squirting - słowo pochodzi z języka angielskiego i wywodzi się z terminu "squirt", który oznacza strumień bądź tryśnięcie. Skąd się bierze kobiecy wytrysk, co go warunkuje i jak do niego doprowadzić?

Czym jest squirting?

Squirting, czyli kobiecy wytrysk, to wodnista ciesz, która wydobywa się z pęcherza moczowego. Jest mieszanką moczu i jego pochodnych, wytwarzanych pod wpływem stymulacji odpowiednich gruczołów. Z fizjologicznego punktu widzenia właściwie każda kobieta ma możliwość osiągnięcia satysfakcji seksualnej zakończonej tego rodzaju wytryskiem. Jednak wiele pań przez całe życie nie doświadcza squirtingu, ponieważ nie wiedzą, jak do niego doprowadzić.

Squirting. Jak do niego dochodzi?

Hipotez na temat squirtingu jest wiele. Jednak najbardziej prawdopodobna jest ta, że kobiecy wytrysk powstaje na skutek stymulacji strefy Grafenberga, czyli słynnego punktu G, który znajduje się na przednio-górnej ścianie pochwy, niedaleko cewki moczowej. To niewielkie wybrzuszenie, umiejscowione na wysokości około 3-4 centymetrów od wejścia do pochwy. Seksuolodzy twierdzą, że do kobiecego wytrysku dochodzi najczęściej w trakcie orgazmu pochwowego, wynikającego właśnie z pobudzania punktu G, który jest bardzo wrażliwy na dotyk.

Squirting. Jak doprowadzić do kobiecego wytrysku

By osiągnąć kobiecy wytrysk przede wszystkim należy się zrelaksować i otworzyć umysł na przyjemność, która może nastąpić Wiele kobiet wstydzi się przed samymi sobą lub przed partnerem reakcji swojego ciała na intensywny orgazm, dlatego tak ważne jest, by się odprężyć.

Warto podczas stosunku przyjąć pozycję, która będzie intensywnie stymulować przednio-górną ściankę pochwy, gdzie znajduje się ujście cewki moczowej. W ten sposób gruczoły odpowiedzialne za wytrysk zostaną pobudzone i zwiększy się szansa na squirting. Ponadto pomocna będzie również stymulacja łechtaczki, która sprawi, że kobieta będzie intensywniej odczuwać seksualne doznania.

Stosunek płciowy można połączyć także z penetracją pochwy za pomocą palców lub gadżetów erotycznych takich jak dilda czy wibratory. Kobieta powinna leżeć na plecach, z szeroko rozstawionymi nogami zgiętymi w kolanach. Pod pośladki może włożyć poduszkę lub koc, dzięki czemu jej miednica uniesie się lekko do góry. Te wszystkie elementy sprawią, że będzie bardziej odczuwać przyjemność ze zbliżenia z partnerem.

Gdy kobieta jest bliska wytrysku, może poczuć coś bardzo podobnego do tego, co czuje, gdy chce oddać mocz. To zupełnie normalne, ponieważ squirting wydobywa się z cewki moczowej. Nie należy tego powstrzymywać i zaciskać mięśni, wręcz przeciwnie, warto otworzyć się na nowe doznania.

