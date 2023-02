Środa Popielcowa. Czy wierni powinni udać się tego dnia do kościoła?

Czego nie wolno robić w Wielki Post?

To, co jest jednak nakazane, to ścisły post, który obowiązuje wiernych zarówno w Środę Popielcową, jaki i w inne dni, które wchodzą w ten okres. W Środę Popielcową posiłki powinny być ograniczone do jednego sytego oraz dwóch lekkich. Obowiązuje to tylko osoby dorosłe. Wyklucza się dzieci i młodzież do 18. roku życia, a także osoby starsze.