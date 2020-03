Anna Popek o Wielkim Poście. Skłania do refleksji

Dla Anny Popek wiara stanowi istotną część życia. W mediach społecznościowych możemy odnaleźć jej zdjęcia z miejsc kultu religijnego w całej Europie. Teraz postanowiła podzielić się przemyśleniami związanymi z Wielkim Postem.

Do zdjęcia dodała opis, z którego dowiadujemy się, że o skutkach postu przekonała się wielokrotnie. "Dzisiaj zaczyna się Wielki Post. O błogosławionych skutkach postu miałam okazję przekonać wielokrotnie stosując post warzywno-owocowy dr Ewy Dąbrowskiej. Zawsze efektem postu była poprawa zdrowia i samopoczucia. Nawiązując więc do tej metody zaczynam dziś dzień od ciepłej wody z cytryną i kawy zbożowej. Jeśli i wy macie swoje postanowienia wielkopostne, to życzę wam wytrwałości i siły woli" - napisała prezenterka telewizyjna.