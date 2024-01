Środa Popielcowa przypada w dniu innego święta. Niektórym pokrzyżuje to plany

Okazuje się, że Popielec nie należy do świąt nakazanych, w związku z tym nie mamy obowiązku uczestniczyć tego dnia we mszy świętej. Warto jednak pamiętać, że wskazane są konkretne uroczystości, kiedy powinniśmy wybrać się do kościoła, należą do nich m.in. Wielkanoc, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Boże Narodzenie.