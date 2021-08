Stała się sławna dzięki roli Ani z Zielonego Wzgórza. Tak teraz wygląda

Teraz nową odsłonę losów rudowłosej sieroty możemy oglądać na platformie Netflix w serialu "Ania, nie Anna". Kanadyjska produkcja doczekała się już trzech sezonów. Co ciekawe, Megan Follows i gwiazda wspomnianej produkcji Amybeth McNulty mają ze sobą świetny kontakt. Kobiety wyraźnie połączyła wspólna rola rezolutnej Ani Shirley. Follows pokazuje nawet na Instagramie ich spotkania, a także rozmowy telefoniczne na kamerkach.