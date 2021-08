Modelka plus size twarzą hiszpańskiej sieciówki. Jej zdjęcia zachwycają

Kim jest Paloma Elsesser?

- Some girls are bigger than others (ang. Niektóre dziewczyny są większe od innych) - brzmi opis Palomy Elsesser na Instagramie, którą obserwuje aktualnie ponad 400 tys. użytkowników tej platformy. Elsesser urodziła się w Wielkiej Brytanii, a tuż po swoim debiucie została nazwana "drugą Ashley Graham" - najpopularniejszą modelką plus size. Paloma wykorzystuje swoje konto na Instagramie nie tylko do wrzucania zdjęć z życia prywatnego czy zawodowego, ale także do działania na rzecz różnorodności w modzie. Choć coraz więcej modelek o różnych rozmiarach pojawia się zarówno na wybiegach, jak i na okładkach magazynów, wciąż nie jest to w pełni akceptowane przez społeczeństwo.