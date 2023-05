Stanęła na czerwonym dywanie. 48-latka przyćmiła wszystkich?

Aktorka w klasycznej stylizacji

Aktorka i gwiazda telewizyjna włożyła czarną sukienkę midi bez ramiączek — choć wydaje się, że to prosty look, to zdecydowanie taki nie był. Sukienka obszyta była kryształkami. Longoria dobrała do niej ozdobne sandałki na obcasie i diamentowe kolczyki.