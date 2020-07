Eva Longoria pokazała się w stroju kąpielowym. Nie przejmuje się nieidealną sylwetką

Aktorka nie ma problemu z wyjściem z domu bez makijażu czy w potarganych włosach, a ostatnio udowodniła, że nie przeszkadza jej również pokazywanie nie do końca idealnej sylwetki przed prawie 8 milionami obserwatorów. Aktorka urodziła dziecko prawie dwa lata temu, ale powrót do formy nie jest dla niej priorytetem w życiu.

Tego dnia Longoria założyła na siebie prosty, czarny strój kąpielowy oraz czarny kapelusz. Zdjęcie nie przypomina popularnych fotografii celebrytek, gdzie każdy szczegół jest perfekcyjnie dopracowany, a one same pozują tak, aby ukryć wszystkie niedoskonałości. Longoria pokazała siebie w naturalnym wydaniu i za to ją cenimy.