Stanęła na czerwonym dywanie. Pióra skradły całą uwagę

Kultowa fryzura dawnego Hollywood

Florence Pugh, po wyborze kreacji, pewnie nie miała żadnych wątpliwości co do fryzury. Charakterystyczna fala nawiązująca do lat 20. dawnego Hollywood, fantastycznie dopełniła styl romantycznej sukienki i wyeksponowała atmosferę retro. A w tej przestrzeni aktorka czuje się jak ryba w wodzie.