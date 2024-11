Stanęła przed kamerami w skórzanych spodniach. Wyglądała genialnie

Edyta Zając od niedawna próbuje swoich sił jako prezenterka w "Dzień Dobry TVN", gdzie prowadzi część poświęconą show-biznesowi. Już na początku przygody ze śniadaniówką zyskała uznanie widzów, którzy do dziś chwalą ją na potęgę. Zgodnie przyznali, że na wizji prezentuje się z klasą.

Stylizacje Edyty Zając również zasługują na uwagę. Dokłada starań, by były zgodne z najnowszymi trendami. Są inspiracją dla wielu Polek, które dopytują o ubrania za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Najmodniejszy kolor i najmodniejszy materiał. Jesienna odsłona Edyty Zając z "Dzień Dobry TVN" to prawdziwy pokaz aktualnych trendów. Wybór modelki padł na skórzane spodnie w burgundowym odcieniu. Stylizację dopełniły m.in. asymetryczne body, czarny pasek, złote kolczyki oraz czarne botki z noskiem w szpic. Egzamin z mody zaliczony na piątkę z plusem!

Edyta Zając wie, co jest modne

