W legginsach też można wyglądać szykownie. Stylizacja Edyty Zając jest dowodem

Kto powiedział, że modny look musi wiązać się z brakiem komfortu? Najpopularniejsze fashionistki i trendsetterki udowadniają, że można wyglądać stylowo, a jednocześnie czuć się swobodnie.

Marynarka, adidasy i czapka z daszkiem? Kiedyś takie zestawienie byłoby nie do pomyślenia. Teraz nie ma genialniejszej opcji na pierwsze jesienne dni. Edyta Zając podeszła do tego jeszcze inaczej, udowadniając, że legginsy mają swoje miejsce na salonach czy... w telewizji.

Edyta Zając zjawiła się ostatnio na planie "Dzień Dobry TVN" w najzwyklejszych czarnych legginsach , które stały się bazą dla rewelacyjnej stylizacji. Wystarczyło dobrać do nich mocno oversizową marynarkę ze zdobnymi haftami , by osiągnąć efekt "casual chic". Nie bez znaczenia były w tym wypadku również klasyczne szpilki oraz przyciągające wzrok kolczyki.

