Stanęła przed lustrem w cekinowej kreacji. Flesz zrobił swoje

Wszystko wskazuje na to, że Honorata Skarbek ma w planach wydanie kolejnej płyty. Od kilku miesięcy wrzuca do sieci nowe kawałki. Ostatnio swoją premierę miał popowy singiel "Dreszcze" , który ukazał się wraz z klipem – nagranym w nocy na ulicach Warszawy.

Taka sukienka to istne szaleństwo, które przywodzi na myśl szaleństwo sylwestrowe. Ale w końcu każda kobieta raz na jakiś czas musi zaszaleć z błyskiem. Zdaje się, że jest to już zapisane w naszym DNA. Jakby tego było mało, wokalistka uzupełniła look srebrną biżuterią – naszyjnikiem oraz nausznicą. Do tego zrobiła sobie mocny makijaż i ulizanego kucyka, którego w ostatnim czasie nosi bardzo często.