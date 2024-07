Wskoczyła w różowe bikini. Słodka niczym Barbie?

"Co to był za szalony miesiąc! Warszawa-Oslo-Warszawa-Tarnów-Kraków-Warszawa-Dubaj-Warszawa-Oslo-Warszawa-Mazury-Warszawa-Oslo-Warszawa. Nawet siłą już nikt mnie stąd nie ruszy, no przynajmniej przez najbliższe dwa tygodnie" – pisze na Instagramie Honorata Skarbek, dołączając do tego zdjęcia w bikini.