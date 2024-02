Stanęła w bieliźnie obok łóżka. Okazja była wyjątkowa

Marcelina Zawadzka swoją karierę w show-biznesie rozpoczynała od pracy modelki, dlatego z całą pewnością nie boi się zdjęć w samej bieliźnie. Zresztą potwierdziła to, publikując w mediach społecznościowych fotografie prosto z sypialni.

Marcelina Zawadzka nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana. Prezenterka jakiś czas temu zaręczyła się z Maxem Gloecknerem. Nie wiadomo, jak para będzie świętować walentynki, jednak to nie oznacza, że celebrytka zapomniała o swoich fanach.

Była Miss Polonia pochwaliła się w sieci zdjęciem w zmysłowej bieliźnie, która naszym zdaniem dobrze sprawdzi się nie tylko na specjalne okazje, ale również na co dzień. Koronkowy biustonosz wyróżniają charakterystyczne, supermodne paski oraz usztywniane miseczki.

Marcelina Zawadzka doskonale wie, że aby stworzyć naprawdę ciekawy look, niezbędne są odpowiednie dodatki. W tym przypadku celebrytka do swojej bielizny dobrała kozaki z szalenie wysoką cholewką, sięgające niemal aż do samej pachwiny.