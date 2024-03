Stanęła w sukience z gumy. Czegoś takiego jeszcze nie widziałyśmy

Anne Hathaway przełamuje wizerunek "kumpeli z sąsiedztwa" i odsłania swoje drugie oblicze - drapieżne, mroczne, a nawet niepokojące. W ramach promocji nowego filmu o tytule "The idea of you" (tłum. "Na samą myśl o tobie"), wzięła udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Vanity Fair". Za tło służyły jej wzorzyste tapety wnętrz utrzymanych w stylu retro, a gra świateł i cieni dodała zdjęciom tajemniczego wydźwięku. Co powiemy na temat stylizacji? Jedną z nich zapamiętamy na długo, bardzo długo.