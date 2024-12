Stanisław Tym nie mieszkał w Warszawie. Z diety wykluczył podstawowy składnik

Stanisław Tym zdobył popularność dzięki rolom w kultowych filmach, takich jak "Miś", "Rejs", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" oraz "Nie ma róży bez ognia". W latach 1960–1972 związany był z warszawskim Studenckim Teatrem Satyryków. Z czasem zaczął pisać skecze m.in. dla kabaretu Dudek.

Stanisław Tym był nie tylko wybitnym aktorem, ale także satyrykiem i reżyserem. Choć związany był z warszawskim środowiskiem artystycznym, przed laty zdecydował się opuścić stolicę . Wyprowadził się z Warszawy do wsi Zakąty na Suwalszczyźnie. W tamtejszym krajobrazie zakochał się niemalże od razu.

Stanisław Tym w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" opowiedział historię, dotyczącą jego narodzin. "Miałem się urodzić w sierpniu, dlatego mama w lipcu pojechała na wakacje nad Bug, ale urodziłem się wcześniej i kiedy tata przyjechał, żeby zabrać mamę na poród do Warszawy, synek już czekał na tatusia – opowiadał.

Miał zaledwie siedem lat, kiedy wybuchło powstanie warszawskie . Wraz z rodziną przeżył je w ukryciu w Śródmieściu. Po upadku Niemcy wywieźli ich do Częstochowy, gdzie Tymowie musieli pokonać wiele trudności, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy w końcu powrócili do zrujnowanej Warszawy, aktor nie mógł rozpoznać swojego miasta. Mierzył się z trudnościami dorastania w niełatwych czasach.

Nie traktował poważnie pewnych kierunków studiów. Kontynuowanie nauki miało jedyną opcją, by uniknąć poboru do wojska. Dzięki legitymacji studenckiej cieszył się też korzyściami w postaci zniżkowych biletów. Zanim został studentem wydziału aktorskiego PWST, studiował, dwukrotnie, chemię na Politechnice Warszawskiej i przetwórstwo na SGGW. Z uczelni wyrzucano go za "brak postępów w nauce".