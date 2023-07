Była gwiazdą "Wojny domowej". Straszne, co zgotował jej mąż

Jak opisuje aktorka, mąż stosował wobec niej przemoc psychiczną. "O 5:00 rano byłam zapięta na ostatni guzik - umalowana, ubrana, śniadanie stało na stole. Rodzina zasiadała, a ja wszystko zmywałam. Potem biegłam do pracy. Wracając do domu, robiłam zakupy i potem gotowałam. Miałam nadzieję, że oddaniem kupię sobie miłość męża. On całkowicie mnie ignorował" - opowiadała w wywiadzie.