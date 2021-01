Stare morsy tego nie robią. "Głupotą jest siedzenie w wodzie dla bicia rekordów"

– Wiele osób morsuje stojąc w wodzie po pachy, lub po pas, ubrani w szalik, czapkę, rękawiczki - ja uważam, że to nie na tym polega. Słowacy, czy Czesi dziwią się nam, że wchodzimy do wody i stoimy z rękami nad głową – mówi Radosław Górka, ultramaratończyk i pływak zimowy.

Media społecznościowe zalewają zdjęcia morsów. W czasie pandemii zanurzenie w zimnej wodzie stało się świetnym sposobem na aktywność fizyczną. Popyt na bycie morsem uruchomił też całą machinę marketingową. Aby morsować, dobrze więc jest mieć specjalne skarpety neoprenowe, super termos, czapkę, rękawiczki i czasami szalik. Rozmawiamy z ultramaratończykiem i pływakiem zimowym Radosławem Górką o tym, jak pandemia zmieniła morsowanie, oraz o faktach i mitach dotyczących tego sportu, który stał się poniekąd naszym sportem narodowym.

Anna Podlaska, WP Kobieta: Przyjaciele mówią, że jesteś "dzikiem", że ty nie zanurzasz się w zimnej wodzie, ale w niej pływasz. To prawda?

Radosław Górka: Znam większych "dzików" ode mnie, ale to prawda, od 2 lat pływam w zimę. Wspólnie z paczką znajomych pływamy cały rok, tzn. do momentu kiedy zbiorniki wodne zamarzną i zaczynamy znowu kiedy lód odpuści. Pływanie zimowe to ekstremalna forma morsowania, więc musiałem tego spróbować. Samo stanie w wodzie to dla mnie za mało, zawsze dążę do tego, by przesuwać swoje granice, dotyczy to zarówno biegów, jak i morsowania.

Jak się przygotowujesz do sezonu?

Zaczynam sezon od końca października, kiedy temperatura powietrza spada do kilkunastu stopni. Adaptuje swój organizm. Polecam osobom, które zaczynają morsować właśnie taki start, aby nie rzucać się na głęboką wodę, tylko zacząć wcześniej, kiedy woda jeszcze nie "mrozi". Poza tym warto mieć spokojną głowę, bo morsowanie to nie kąpiel w basenie, czy zimny prysznic – istnieje ryzyko odmrożenia, hipotermii.

Najlepiej zaczynać przygodę z tym sportem z grupą doświadczonych osób, pływać w sprawdzonych miejscach. Ja przed rozpoczęciem sezonu umawiam się ze znajomymi, bierzemy grabie, magnesy i czyścimy dno, aby nie było przykrych niespodzianek po wejściu do wody.

Co jeszcze radzisz osobom, które zaczynają swoją przygodę z tym sportem? Czy jest dobry dla ludzi bez względu na wiek?

Warto przed morsowaniem udać się do lekarza i zrobić sobie podstawowe badania. Są choroby, które eliminują nas z tego sportu, a o których możemy nie wiedzieć. Co do wieku, generalnie nie gra on roli, osobiście znam przypadki osób, których dzieci zaczynają morsować w wieku 2,3 lat oraz 70-, 80.-latków, którzy morsują i cieszą się dobrym zdrowiem.

Morsowanie stało się ostatnio bardzo modne. Czy jest coś, czego obecnie nie pochwalasz, a co zauważyłeś u amatorów tego sportu?

Jestem przeciwnikiem neoprenowych skarpet, które mają chronić stopy przed wyziębieniem. Uważam, że w morsowaniu chodzi właśnie o to, aby hartować miejsca, które są najbardziej narażone na wychłodzenie tj. dłonie i stopy. Moim zdaniem lepiej wejść do wody na krócej, a bez neoprenów. Muszę jednak podkreślić, że nie zawsze tak myślałem, ze skarpet zrezygnowałem za namową doświadczonych morsów, którzy uświadomili mi, że dzięki temu będę lepiej znosił zimno.

Natomiast w mojej ocenie głupotą jest siedzenie w wodzie dla bicia rekordów. Każdy organizm inaczej reaguje na zimno, u jednych hipotermia zaczyna się wcześniej, u innych później. Na Wschodzie morsują tak, że wchodzą do wody na krótko. Chodzi o to, aby szybko zamknąć rozszerzone naczynia krwionośne, wchodząc do zimnej wody. Ja jestem zwolennikiem wejścia na krótko przy pełnym zanurzeniu.

Widzę na zdjęciach z morsowania, że zazwyczaj ludzie mają na głowach czapki, do tego rękawiczki, czasami szaliki.

Nad wodą jest niższa temperatura, ludzie nie chcą, aby wyziębiła im się głowa i ręce – dlatego zakładają ubrania. Dużo osób morsuje też stojąc w wodzie po pachy lub po pas, ubrani w szalik, czapkę, rękawiczki. Ja uważam, że to nie na tym polega. Słowacy i Czesi dziwią się nam, że wchodzimy do wody i stoimy z rękami nad głową.

Jeżeli morsujemy, to powinniśmy się zanurzyć, chociaż po klatkę piersiową, stanie w wodzie po pępek nie będzie miało tak dobrego wpływu na organizm jak pełne zanurzenie. Wówczas odpływa krew z kończyn, robi nam się zimno, a organizm próbuje zrównoważyć tę temperaturę. Stojąc w wodzie po pas, nie doświadczamy tego. W momencie kiedy na nasze ciało działa ekstremalnie niska temperatura to pobudzany jest ośrodek termoregulacji, zapewniając homeostazę organizmu, co w dłuższej perspektywie ma wpływ na budowanie ogólnego zdrowia i odporności.

Czy takie morsowanie na pół gwizdka może być groźne?

Morsowanie to wyczyn, więc jeżeli ktoś się już na to decyduje to świetnie. Nieważne kiedy, można tylko pogratulować mu odwagi. Ważne jest jednak przygotowanie i grupa doświadczonych osób, która będzie nam towarzyszyć.

Co ci dało morsowanie?

Jako biegacz jestem narażony na kontuzje, a wchodząc do zimnej wody "naprawiam" swoje ciało. Miałem jakiś czas temu kontuzję kolana, lekarze mówili, że czeka mnie operacja, ale wystarczyła fizjoterapia i częste kąpiele w zimnej wodzie. Morsowanie powoduje, że w ciele wytwarzają się endorfiny, dopamina, adrenalina – więc samo dobro. Do tego się hartujemy. Ja nie muszę chodzić w zimę w kurtce puchowej, wystarczy mi bluza i koszulka. Mój organizm zupełnie inaczej reaguje na chłód.

Postęp cywilizacyjny spowodował, że za bardzo się dogrzewamy, w mieszkaniach, domach, samochodach. Tym samym osłabiliśmy swój układ odpornościowy i więcej chorujemy.

Jakieś mity dotyczące morsowania?

Mitem jest to, że nie będziemy w ogóle chorować. Nasz organizm po prostu lepiej poradzi sobie z infekcjami. Wiele osób, z tych które wprowadziłem w morsowanie mówi, że szybciej zdrowieją. Samo morsowanie to jednak nie panaceum na wszystkie choroby.

Morsujesz od pięciu lat. Co się zmieniło przez ten czas w tym sporcie?

Jak zaczynałem, to robili to głównie doświadczeni ludzie, tzw. stare morsy. Oni nie nosili dodatkowych ubrań, zanurzali głowę, czyli robili tzw. reset. Moda na morsowanie uruchomiła też całą machinę, są firmy, które zaopatrują od stóp do głów – wszystko, czego dusza zapragnie.

Dla mnie morsowanie to sposób na medytację, wsłuchuję się w swój oddech, uspokajam się. W grupie jest gwar, ludzie śpiewają, robią zdjęcia, co kto lubi.

Są jeszcze jakieś błędy, które popełniają ludzie podczas morsowania?

Zauważyłem, że po wyjściu z wody ludzie sztucznie się ogrzewają, idą do rozgrzanego samochodu, piją alkohol – to jest niedopuszczalne. Powinno się przed wejściem do zimnej wody rozgrzać np. krótkim truchtem. Gorący prysznic po przyjściu do domu też nie będzie wskazany.