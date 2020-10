Stefan Niesiołowski apeluje do kolegów z opozycji. Polityk ostrzega ich

Stefan Niesiołowski o wyroku TK

"Zmuszać kobietę, żeby rodziła upośledzone dziecko, co zaraz umrze... Tego by diabeł nie wymyślił" - oburzył się w rozmowie z dziennikarzami "Faktów" TVN. Stefan Niesiołowski jednocześnie dziwi się, dlaczego taki wyrok zapadł 30 lat po wejściu w życie tzw. kompromisu aborcyjnego, który m.in. on negocjował. "To jest haniebny dzień dla Polski, haniebny" - podkreśla.