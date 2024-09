Stracił dom rodzinny. "Wszystko zostało zmyte"

Południowo-zachodnia i południowa Polska od kilku dni walczą z żywiołem. W wyniku powodzi wiele osób zostało ewakuowanych ze swoich domów. Część z nich nie ma już niestety do czego wrócić. Dziennikarz TVN24 Radomir Wit, który spędził w Lądku-Zdroju lata swojego życia, opublikował dramatyczną relację w mediach społecznościowych.

Dziennikarz TVN24 stracił w powodzi dom rodzinny

- Wszystko zostało zmyte, woda wdarła się wszędzie. Wszystko nadaje się tylko do wyrzucenia - powiedział Radomir Wit o zniszczeniach w domu rodzinnym swojej mamy, należącym do rodziny, w rozmowie z fakt.pl.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dlaczego podzielił się w sieci swoimi prywatnymi przeżyciami?

- Pokazałem sytuację głównie ze względu na mieszkańców Lądka-Zdroju. Oni potrzebują pomocy, bo ich sytuacja jest dramatyczna. Ludzie potracili domy, majątki, zostali z niczym. Wiem, że Lądek już organizuje zbiórki, ale swoim wpisem chciałem zwrócić uwagę na ogrom tragedii. Czegoś takiego Lądek jeszcze nigdy nie doświadczył. W 1997 roku fala powodziowa nie była tak silna i mieszkańcy mówią, że nie było takich zniszczeń. To, co ich teraz spotkało, jest więc bardziej dotkliwe. Skala zniszczeń jest nieporównywalna. Dla Lądka to ogromna tragedia - wyjaśnił także dziennikarz.

"Rzeka zrywała ściany"

Radomir Wit zaznaczył w rozmowie z fakt.pl, że mieszkańcy Lądka są w trudnej sytuacji.

- Siła wody była ogromna, wymyła wszystko. Wybiła okna, drzwi, a wszystko ze środka wypłynęło. (...) Rzeka przetaczająca się przez miasto, bo tak trzeba to nazwać, zrywała ściany, zatapiała wszystko. (...) Wiele osób uciekło z domu tylko z tym, co mieli na sobie, nie zdążyli nic wziąć. Będą potrzebowali naprawdę wielkiej pomocy i nie możemy o nich zapomnieć gdy woda opadnie - podkreślił dziennikarz TVN24.

Dodał jednak, że mimo ogromnej tragedii, wszyscy próbują wrócić do "normalności".

- Sprzątają, pomagają sobie, bo nie ma osoby, którą powódź oszczędziła. Ludzie nie mają tak naprawdę gdzie mieszkać i próbują wrócić do normalności, choć to słowo nie pasuje do tego, co widać i jest dookoła. Droga będzie bardzo długa i dlatego pomoc będzie potrzebna. Proszę więc o pomoc nie tylko dla mieszkańców Lądka. Dobytek życia stracili też mieszkańcy miasteczek i wioseczek dookoła, trzeba im pomóc - mówił.

