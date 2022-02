Dr Agata Błasiak trafiła na listę najlepszych młodych naukowców. Jej odkrycia pomogą chorym na raka i Covid-19

Dr Agata Błasiak: To bardzo szerokie pojęcie, którego używa się mniej więcej od 3-4 lat, ale obejmuje także zjawiska, które zdążyły zadomowić się w systemach zdrowotnych na całym świecie, również w Polsce. Mówiąc najogólniej chodzi o to, by wspomóc system zdrowotny używając cyfrowych technologii. To może być na przykład gra wywołująca takie stany skupienia, które możemy wykorzystać w leceniu ADHD. Ale także aplikacja, która bez udziału lekarza jest w stanie przeprowadzić terapię uzależnień, np. od nikotyny lub u osób mających stany depresyjne.