Straciła ciąże podczas koncertu. Na drugi dzień wróciła do pracy

Jak wyznała w jednym z wywiadów, zrobiła to, bo czuła "chęć nagrania piosenki dla swojego syna" Wojciecha. Uważała, że muzyka skierowana dla dzieci jest "bardzo uboga i niskiej jakości".

Artystka była gościnią podcastu "Pogadane" Macieja Januchowskiego. W pewnym momencie prowadzący zapytał piosenkarkę o to, czy kiedykolwiek odwołała swój koncert.

Po chwili wróciła pamięcią do dramatycznych wydarzeń sprzed lat. Okazało się, że artystka straciła ciążę na scenie.

Prowadzący zapytał piosenkarkę, o to czy rozpamiętuje to wydarzenie.

