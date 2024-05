Mówiono, że jest "złodziejką mężów". Majka Jeżowska ucięła plotki

Choć wielu osobom być może trudno w to uwierzyć, Majka Jeżowska świętowała w tym roku 45-lecie swojej kariery scenicznej. Z tej okazji na scenie Polsat Hit Festiwal wybrzmiały jej największe przeboje.

Jeden z nich - "On nie kochał nas" - zaśpiewała ze swoją profesorką Krystyną Prońko, przez co wróciły powtarzane od lat plotki o tym, że uczennica ukradła swojej nauczycielce męża.

Plotki, jak to plotki, niewiele miały wspólnego z prawdą, o czym w najnowszej rozmowie z Pomponikiem ponownie przypomniała sama Jeżowska. Podkreśliła, że z byłym partnerem swojej profesorki związała się po kilku latach od ich rozstania, a łatkę "złodziejki mężów" przypięto jej w związku ze wspólnie wykonywaną piosenką.

- Krysia była kiedyś z facetem, z którym ja potem byłam, ale to była odległość naprawdę kilkunastu lat. A ponieważ zawsze dobrze razem brzmiałyśmy, to Krysia mówiła powiedziała mi: "Majka, choć nagrajmy jakiś duet, ja mam koleżankę, napisze tekst" - mówiła.

- Ona opisała swoją historię po prostu, ale przypięli ją do nas. Być może dlatego ta piosenka stała się wielkim przebojem - tłumaczyła Pomponikowi Jeżowska.

Jeżowska przyznała też, że nigdy nie miała nieprzyjemności w związku ze wspomnianymi plotkami, jednak ma żal do mediów, że przypominają te spekulacje przy okazji każdego jej wspólnego występu z Krystyną Prońko. Wokalistka postanowiła więc włączyć w dyskusję swoją mentorkę.

- Nagrałam nawet z nią filmik w garderobie przed naszym występem i mówię tak: "Krysiu, czy możesz powiedzieć wszystkim, że nie ukradłam ci męża? Ona: Majka mi nie ukradła męża, gdyż nigdy go nie miałam" - relacjonowała Jeżowska.

