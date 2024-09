Musiała przerwać treningi przez chorobę. "Osłabiła mnie na maksa"

Majka Jeżowska należy do popularnych polskich wokalistek. Niedługo da się poznać z nieco innej strony - artystka weźmie bowiem udział w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jeżowska jest dość aktywna w mediach społecznościowych.

To właśnie za pośrednictwem Instagrama gwiazda opowiedziała o ostatnich dniach intensywnej pracy przed tanecznym programem i zdrowotnych komplikacjach. "Bardzo trudny tydzień za mną. Przyznaję" - napisała.

Majka Jeżowska dzieli się z fanami w sieci różnymi urywkami ze swojego życia. Nie ukrywa też trudniejszych sytuacji, z którymi przychodzi się jej zmierzyć. Niedawno na Instagramie opowiedziała o ostatnich dniach, które nieźle dały się we znaki.

Jeżowska uspokoiła, że "udało się pokonać słabość i kilometry, złapać formę, odzyskać energię do treningów i występów" . "Dziękuję za troskę i pomoc w tych ciężkich dla mnie dniach" - dodała.

