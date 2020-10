Strajkujący wchodzą do Kościołów. Ks. Isakowicz-Zaleski jest oburzony

Ksiądz komentuje strajki w Kościołach

W niedzielę część osób zdecydowała się pójść również przed kościoły, a nawet wejść do świątyń z plakatami i transparentami. Tak zrobiła m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która stanęła przed wiernymi z napisem: "Kobieto, sama umiesz decydować".

Niektórzy postanowili użyć jeszcze bardziej dosadnych słów. Podczas mszy w jednej z parafii, ktoś stanął przed ołtarzem z kartonem opatrzonym napisem: "Módlmy się o prawo do aborcji".

"Nawet Adolf Hitler nie wpadł na pomysł, aby wysyłać bojówkarzy do świątyń z plakatami 'Módlmy się o prawo do zbijania Żydów'. A Adamowi Michnikowi i Georgowi Sorosowi, że niepomni na dzieje swego narodu popierają to barbarzyństwo" - napisał ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski.