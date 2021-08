Strój na grilla, ognisko i chłodne wieczory – połącz modę z ciepłem i komfortem

Ubiór na cebulkę to podstawa

Bez względu na to, gdzie się wybierasz – ubiór na cebulkę to podstawa, dzięki któremu będziesz mogła w razie potrzeby zdjąć jedną warstwę i szybko się ochłodzić lub zarzucić na ramiona kurtkę czy gruby sweter, aby zapewnić sobie ochronę przed wiatrem. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy planujesz wypad za miasto. Lasy, łąki czy plaże, choć gwarantują mnóstwo pięknych widoków i iście sielską atmosferę, to są miejscami, w których jesteś wyjątkowo narażona na irytujące komary. W takich sytuacjach pomagają przede wszystkim ubrania z długim rękawem i nogawkami – bluzy, swetry, kurtki czy spodnie sięgające do kostek. Na chłodne wieczory szczególnie polecamy ci modne golfy damskie, które znajdziesz tutaj.