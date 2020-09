Styl na jesienne chłody. Modne sweterki w eleganckim wydaniu

Minimalistyczna elegancja

Niby nic, a od razu cieplej i milej. Sweterki i swetry na jesień to nieodzowny element mody na wrzesień, październik i listopad. Czasem są mało widoczne, ale jest nam w nich zawsze ciepło, zwłaszcza jeśli w ich składzie znajdą się włókna, które ogrzewają bez efektu przytłoczenia sylwetki ciężkim i grubym ubraniem. Odrobina angory, moheru, merynosowej wełny czy włókien owczych sprawia, że od razu robi się cieplej i to bez konieczności zakładania na siebie wielu warstw. Te ubrania docenisz, jeśli często jest ci zimno, ale nie lubisz zakładać na siebie dużo ubrań.

W propozycjach projektantów więcej jest teraz propozycji gładkich swetrów o skromnym wyglądzie, co nie oznacza, że pozbawionych uroku. Nosić będziemy zarówno modele z golfem, okrągłym wycięciem, jak i dekoltem. Większość modeli wartych uwagi to fasony przylegające do ciała albo delikatnie luźne. Niewiele jest w tej kategorii na najbliższy sezon modeli oversize. Mogą mieć rękawy zwykłej długości, skrócone albo lekko za długie, tak aby zachodziły na dłonie, dodatkowo je ocieplając.