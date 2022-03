Stylista ocenił kreację Anny Dzieduszyckiej na Oscarach. Zgadzacie się z jego opinią?

- Polski projektant Ossoliński, który nie pierwszy już raz ubiera gwiazdy na Oscary, wie, co w trawie piszczy i wywiązał się z tego zadania idealnie. Kolor! Przepiękny kolor szmaragdowy podkreślony "broszką" ze strusich piór. Bardzo dobrze wymyślona kreacja do sylwetki aktorki. Długość, dekolt i kolor to strzał w dziesiątkę. Świetnie było to wymyślone w duecie z klasyczną elegancją Tadeusza Łysiaka - mówił Jarosław Szado w "Fakcie".