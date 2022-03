Oscary 2022 i seksistowskie żarty prowadzącej. Karolina Korwin Piotrowska: Mnie się podobało

Oscary 2022 z pewnością przejdą do historii. Nie tylko z powodu spoliczkowania Chrisa Rocka przez Willa Smitha na oscarowej scenie, ale także z kontrowersyjnych żartów prowadzących galę - Wandy Sykes, Amy Schumer i Reginy Hall.

Ich śmiałe anegdoty i dowcipy bardzo spodobały się roześmianej widowni, aż do chwili, gdy jedna z prowadzących galę Oscarów, Regina Hall, poprosiła na scenę aktorów. Tuż obok prowadzącej stanęli: Simu Liu, Bradley Cooper, Tyler Perry i Timothée Chalamet. Po tym, co zrobiła, na wielu twarzach wymalowało się zażenowanie.

Regina Hall zaprosiła na scenę aktorów i pozwoliła sobie na komentarze dotyczące ich wyglądu. Wyznała, że są bardzo seksowni, po czym zasugerowała, że oprócz maseczek powinni też zdjąć ubrania. Hall dodała, że zaginęły ich testy na koronawirusa i zapowiedziała, że z przyjemnością wykona im badania za kulisami, używając do tego... języka.

"#MeToo nigdy nie było traktowane poważnie w Hollywood z różnych powodów, ale obmacywanie ludzi na scenie jest obrzydliwe", "To w ogóle nie było zabawne", "Oglądając to, czułem zażenowanie" - pisali.

- Takich testów covidowych świat Hollywood nie widział, pojechało mi zabronionym seksizmem. Czyżby w 2022 roku można to było zrobić na Oscarach, obłapywać mężczyznę na scenie? Przez kobietę? - zastanawiała się wyraźnie rozbawiona dziennikarka.

"Odważny humor" i "odwrócony seksizmem" - wtórował jej kolega ze studia. - Bardzo mi się to podobało, jestem za. Ja mogę taką listę zrobić w Polsce - podsumowała w polskiej telewizji Korwin Piotrowska.

Regina Hall Calls Bradley Cooper, Tyler Perry & Will Smith To Oscars Stage For 'COVID Tests'

