Stylista zdrowia - Care for beauty, care for health. Spotkanie z marką Artego w Cukrowni Żnin

W jaki sposób fryzjer powinien rozmawiać z Klientem? Jak przekazać informację, gdy fryzjer zauważył znamię? Na te pytania styliści zdrowia znajdą odpowiedź w filmach przygotowanych na potrzeby kampanii. Psychoonkolog Małgorzata Ciszewska- Korona, która wzięła udział w kampanii Stylista Zdrowia odpowiada w nich: Najprościej. To jest podstawowa zasada, ponieważ jak zaczynamy "wymyślać" to najczęściej jesteśmy źle odebrani. Fryzjer to nie jest lekarz pierwszego kontaktu, to nie jest dermatolog, to nie jest onkolog. Fryzjer dba o skórę głowy i włosy. Dlatego tak ważne jest, aby był uważny i jeżeli zobaczy zmianę na skórze głowy, za uszami lub na karku, w delikatny sposób powiedział o tym Klientce lub Klientowi i zachęcił do pójścia do lekarza. Już w połowie listopada na youtube.pl na kanale artego polska, pojawią się kolejne filmy z psychoonkolog Małgorzatą Ciszewską- Korona, w których razem z Instruktorami marki artego, będą rozmawiać na temat profilaktyki w salonie fryzjerskim w ramach kampanii Stylista Zdrowia.