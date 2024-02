Stylizacja zwala z nóg. Sworowska odczarowuje modę kobiet po 50‑tce

Bogna Sworowska w swojej najnowszej stylizacji mogłaby dołączyć do duetu Thelmy i Louise jako najbardziej niebezpieczna i zadziorna z przyjaciółek, która siada wyłącznie za kierownicą. Ewentualnie mogłaby zasilić pierwszą punkrockową grupę Ramones lub ubiegać się o rolę we współczesnej ekranizacji historii Bonnie i Clyde’a. Czarna i rock'n'rollowa stylizacja Sworowskiej robi wrażenie .

Bognie Sworowskiej można pozazdrościć formy, stylu, kariery i otwartości umysłu. Ale lepiej zainspirować się tym, co pokazuje w swoich mediach społecznościowych. W czarnej stylizacji z lateksu i skóry udowodniła, że pomiędzy "silversami" a "boomersami" absolutnie nie należy stawiać znaku równości.

Nie trzeba być znawcą, aby stwierdzić, że to prawdziwa "perełka". Wyszperana w butiku niczym wygrany los na loterii, zostaje w garderobie na długie lata , a później przechodzi z rąk do rąk.

