Sucha skóra twarzy – co zrobić, by przywrócić jej naturalny blask?

To jeden z podstawowych typów skóry, który może prowadzić do nieprzyjemnego wrażenia ściągnięcia oraz łuszczenia, świądu I podrażnień. Aby temu zapobiec i przywrócić naturalny blask skórze suchej, warto poznać przyczyny jej stanu oraz nawilżające składniki aktywne w kosmetykach. Jak pielęgnować skórę suchą, by była miękka i promienna?