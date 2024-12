Suche powietrze w mieszkaniu? Postaw na naturalne nawilżacze

Sezon jesienno-zimowy to moment, kiedy przez ogrzewanie powietrze w naszych domach robi się suche. Nie jest to korzystne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Na szczęście istnieją rośliny doniczkowe, które są naturalnymi odświeżaczami powietrza. Do tego będą piękną dekoracją, wnoszącą trochę zieleni do mieszkań w momencie, gdy za oknem panuje zima. Na jakie gatunki zwrócić uwagę?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Postaw na parapetach. Wyregulujesz wilgotność powietrza

Jednym z polecanych naturalnych nawilżaczy powietrza jest sansewieria gwinejska, znana też pod nazwą języczków czy tygrysiego oka. Sansewieria jest świetnym wyborem, jeżeli mamy w domu alergików, ponieważ nie tylko nawilża, lecz także oczyszcza powietrze z toksyn. Roślina ta może stać zarówno w słonecznym, jak i ocienionym miejscu.

Kolejną polecaną rośliną jest grudnik, czyli kaktus bożonarodzeniowy. Jeżeli odpowiednio zadbamy o sadzonkę, będzie kwitnąć na początku grudnia. Grudnik jest nieco bardziej wymagający - wymaga bowiem dobrze nasłonecznionego miejsca. W sezonie grzewczym zwróćmy uwagę na jego regularne podlewanie.

Co zaskakujące, rośliną nawilżającą powietrze jest też... aloes. To wyjątkowo łatwa w pielęgnacji roślina, pilnujmy jedynie, aby jej nie przelewać. Co więcej, aloes oczyszcza powietrze z formaldehydu, czyli szkodliwego związku, który znajduje się np. w dymie tytoniowym.

Ta roślina doniczkowa jeszcze niedawno była niezwykle popularna. Zachwyca swoimi kolorowymi, egzotycznymi kwiatami - ale to niejedyna jej zaleta. Okazuje się, że wpływa też na wilgotność powietrza. Oczywiście mowa o storczyku, który nocą produkuje tlen. Z tego względu warto umieścić doniczki na parapecie w sypialni.

