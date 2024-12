Wrzuć do pralki i nastaw program. Pozbędziesz się osadu oraz przykrego zapachu

Twoja pralka w ostatnim czasie zawodzi? Wyciągasz z niej ubrania, które brzydko pachną? Zanim zdecydujesz się na naprawę, zastanów się, jak często ją czyścisz. Natomiast jeśli nic nie robisz w tym kierunku, aby pozbyć się osadu i zalegających brudów, nic dziwnego, że twoje pranie nie jest pierwszej świeżości. Wcale nie musisz szorować jej zakamarków. Zobacz, jak w banalnie prosty sposób temu zaradzić.

Dzięki temu rozwiążesz cały problem

Jeśli z bębna ulatnia się brzydki zapach lub wyciągasz wciąż nieświeże pranie to sygnał, że najwyższa pora ją wyczyścić. Jeśli tego nie zrobisz, zapach przypominający zgniliznę będzie przenosił się na ubrania, a w efekcie pralka może zupełnie odmówić posłuszeństwa i przestanie działać.

Z każdym praniem odkłada się w niej osad i kamień, a w szczelinach może pojawić się nawet pleśń. Jednak, aby się tego pozbyć, wcale nie musisz tracić czasu na dokładne czyszczenie czy rozkręcanie jej na elementy. Wystarczy do pustego bębna wrzucić kapsułkę do zmywarki i nastawić program na 90 stopni. Kapsułka nie tylko świetnie domywa resztki z naczyń, ale potrafi pozbyć się brudu i osadzającego się kamienia w zakamarkach pralki. Dla lepszego efektu warto dolać do szuflady na detergenty pół szklanki octu, który rozpuści wszelkie zanieczyszczenia.

W jaki jeszcze sposób warto oczyścić pralkę?

Od czasu do czasu warto wyczyścić również filtr, który znajduje się z na dole pralki. Jest on również siedliskiem zbierającego się brudu, dlatego nie możemy go pomijać podczas czyszczenia. Wystarczy odkręcić i wyjąć otwór, a następnie umyć go płynem do naczyń. Podczas otwierania dobrze jest podstawić miskę, ponieważ może z niego wypłynąć brudna woda.

