Sukienka czy koszula nocna? W tym przybyła na festiwal

Pierwszy Festiwal Sztuk Zjednoczonych

Ilona Ostrowska jest jednak jedną z wielu znanych osób, jakie przybyły na pierwszą edycję Festiwalu Sztuk Zjednoczonych w Zamku Domanice, który jakiś czas temu został zakupiony przez Macieja Musiałowskiego (znanego z filmu "Sala samobójców. Hejter"). To właśnie on zainicjował i stworzył to wydarzenie, które potrwa od 25 do 27 sierpnia.