Sukienka Mołek robi furorę. Będzie modna również jesienią

Ostatni miesiąc lata, często kojarzony z powrotem do codziennych obowiązków i szarej rzeczywistości, to idealny czas na zakupy, zwłaszcza że sklepy oferują liczne wyprzedaże.

Na co zwrócić szczególną uwagę? Nasz wybór padł na białą sukienkę, która rządzi w garderobie znanych Polek, m.in. u Magdy Mołek czy Małgorzaty Sochy. Biała sukienka jest uniwersalna i pasuje zarówno do sandałów, jak i sneakersów. Szeroki wybór fasonów pozwala każdej kobiecie znaleźć coś dla siebie.

Małgorzata Kożuchowska, wielbicielka romantycznych stylizacji, spakowała swoją białą sukienkę na wakacje do Włoch. To idealny wybór na różne okazje, podkreślający opaleniznę i dodający klasy w każdej sytuacji. Kożuchowska wybrała luźną sukienkę bez rękawów. Uroku dodawały hafty i ażurowe wstawki. Taka kreacja to kwintesencja letniej swobody i wygody.