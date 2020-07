Sukienka na lato 2020: Julia Wieniawa w musztardowej, zwiewnej kreacji

Sukienka na lato 2020 powinna być zwiewna, długa i w modnym kolorze. Wie o tym Julia Wieniawa, która chętnie wybiera właśnie takie modele. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie w pięknej sukience na lato. Wiemy, gdzie ją kupiła.

Sukienka na lato 2020 w musztardowym kolorze? To świetny wybór. Do tego o długości maxi, ze zwiewnego materiału. Julia Wieniawa taki model upolowała na Zalando. Do tego wybrała nieoczywiste dodatki. Sneakersy marki Versace i beżową torbę – listonoszkę marki See by Chloé.

Julia Wieniawa i sukienka na lato 2020 w mieście

Tym razem aktorka i piosenkarka postawiła na markowe dodatki. Jak się okazuje, buty w stylu ugly shoes można z powodzeniem połączyć ze zwiewną sukienką. Takie zestawienie nie jest oczywiste, a wygląd naprawdę bardzo dobrze. Nie ma się co go bać. Buty, które Wieniawa ma na sobie, można kupić za 533 zł po 40 proc. przecenie i pochodzą od marki Versace. Większym wydatkiem okazała się torebka marki See by Chloé. Za listonoszkę w beżowym odcieniu trzeba zapłacić ponad 1500 zł. Skórzana torba dostępna jest w aż pięciu kolorach.

Sukienka przypadła do gustu obserwatorom artystki. Pod zdjęciami pojawiły się same pochlebne komentarze. Jedni chwalili ją za kolor, inni za krój. Jedno jest pewne: stylizacja na lato w mieście gotowa do skopiowania.

Wysypaliśmy górę śmieci w centrum Warszawy. Zobacz reakcje przechodzących osób