Sukienki dla 60-latek z wyprzedaży. Modele w stylu Laury Łącz kupisz teraz taniej niż kiedykolwiek

Jedną ze stylizacji, którą Laura Łącz zachwyciła podczas wizyty w śniadaniówce, była szara, rozkloszowana sukienka w subtelną kratkę, połączona z czerwonymi czółenkami na obcasie. To prosty i jednocześnie efektowny sposób, żeby podkreślić znajomość trendów, ale nie wychodząc ze swojej strefy komfortu. Taką sukienkę możesz też nosić do ciemnych rajstop i mokasynów albo zamszowych kozaków do kolana. Podobne modele znajdziesz na wyprzedaży zimy 2022/2023.