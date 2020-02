WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Sukienki midi. W najbliższym sezonie też będą modne Nosimy je do pracy, na randkę i do szkoły. Nie są tak "ciężkie" jak modele maxi ani kuse jak mini. Wiele sukienek midi które podziwiamy w nowych kolekcjach, przypomina te, w których chodziły nasze mamy w młodości. Ten trend powraca jak bumerang i będzie hitem także najbliższej wiosny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienki midi będziemy nosić wiosną np. z ramoneską (Shutterstock.com) Fenomen popularności mody retro Sukienki midi są świetnym przykładem na to, jak trend mody z dawnych lat pojawia się we współczesnej modzie. Wiele trendów powraca i odchodzi. Wiele z nich znika, aby znowu wypłynąć np. za dekadę lub dwie. Przykładów jest mnóstwo – w ten sposób w naszych szafach na dobre zagościły ramoneski czy niesławne przez długie lata rurki, bez których teraz nie wyobrażamy sobie wielu strojów. Jednym z takich powracających trendów są sukienki do połowy łydki. Jeśli jeszcze nie skusiłaś się na sukienkę midi – warto rozważyć, czy nie znalazłoby się dla niej trochę miejsca w szafie. W sukienkach midi chodzi Kate Middleton, wiele hollywoodzkich i polskich gwiazd. Ta długość pojawia się na karnawałowych balach, weselach i wszelkich innych imprezach. Długość midi zawsze będzie bardziej stosowna od mini i bardziej uniwersalna od maxi. Do tego ta nutka mody retro, którą tak chętnie zestawiamy z nowoczesnymi dodatkami... "Czy taka sukienka mnie nie pogrubi?" Stereotypowo uznaje się sukienki midi za wizualnie odejmujące wzrostu i pogrubiające. Częściowo jest to prawda, ale nie warto zanadto się tym przejmować. Efekt wizualnej ciężkości zniwelują cieńsze, przepuszczające światło materiały, takie jak te, z których uszyto wiele kwiecistych i wzorzystych modeli z nowych kolekcji. Korzystnie prezentują się modele z dekoltem w kształcie litery "V", a poza tym warto wybierać modele dopasowane w talii – np. z paskiem. Możesz też dobrać od sukienki trochę błyszczącej biżuterii w kolorze złotym lub srebrnym, co także nada całości wizualnej lekkości. Jaką długość ma sukienka midi? Wbrew pozorom odpowiedź nie jest taka prosta. Za sukienki długości midi uważa się te, które sięgają wyżej niż nad kostkę, ale poniżej kolana. To dość płynna granica, gdyż popularne sukienki oversize mają różną długość na osobach o różnym wzroście, ale obecna swoboda noszenia powłóczystych sukienek daje nam sporo możliwości. Wiele modeli midi wybieranych przez niższe kobiety osiąga długość maxi. Dawniej taka sukienka uznawana była za zbyt obszerną i za długą. Teraz taki efekt jest w pełni akceptowalny, a nawet pożądany. Sukienki, które pokochasz od pierwszego dotyku Satyna, welur, imitacja zamszu, plusz, a czasem nawet jedwab – w odróżnieniu od większości tkanin, z których szyje się sukienki, zima i wczesna wiosna 2020 roku to wiele inspiracji nie tylko krojem, kolorami i wzorami sukienek, ale też oryginalnymi fakturami tkanin. Sleep dress z satyny to jeden ze studniówkowych i karnawałowych trendów na ten rok, a ciepła sukienka w stylu retro w pepitkę to dobra inspiracja do biura. Szmizjerka o długości midi to także dobra opcja i to dla kobiety w każdym wieku. Możliwości jest dużo więcej, a ciekawe materiały dostarczają nam mnóstwo inspiracji – zarówno tych wizualnych, jak i dotykowych. Dla romantyczki i nie tylko — kwieciste sukienki midi Romantyczne, powabne, zwiewne. Tiulowe i ażurowe sukienki midi nosimy latem, jak i zimą. Im więcej słońca za oknem, tym większą mamy ochotę na sukienki w kwiaty. Ładne kolory, delikatny motyw dekoracyjny, swobodny, ale modny krój – niewiele więcej trzeba, aby stworzyć pełny, modny strój na letni dzień lub wieczór. Postaw na model midi, a nadasz stylizacji modnego, a także kobiecego wyrazu. Boho-inspiracje – efektowne sukienki midi Wystarczy spojrzeć na kilka zdjęć z pokazów mody największych projektantów, aby wyłapać efektowne sukienki midi. Falbany, odważne kroje, rozłożyste spódnice i niebanalne podeście do krojów – w odróżnieniu od skromnych, czasem nudnawych sukienek o długości do połowy łydki, te kreacje robią wrażenie. Podobne do nich modele znajdziemy w przystępnych cenach w sieciówkach. Fantazyjne, kolorowe sukienki midi mają tę zaletę, że równie ciekawie wyglądają ze skórzaną kurtką i zamszowymi kozakami, co z sandałami i słomkowym kapeluszem, kiedy nadejdą ciepłe dni.