Sukienki na lato - te kolory musisz mieć w swojej szafie! Dla zdecydowanej większości kobiet sukienki to podstawa letniej garderoby. Zwiewne, efektowne i kobiece modele są idealną bazą stylizacji na każdą okazję. Jakie kroje, kolory i wzory będziemy nosić w tym sezonie? Sprawdź przegląd najmodniejszych sukienek letnich i dowiedz się, z czym je łączyć! Sukienki na lato powinny być w energetycznych kolorach. Sukienki na lato – komfort i dobry styl Upalne, długie dni spędzone na świeżym powietrzu, gorący sezon ślubny i czas na imprezy w plenerze – lato nie sprzyja przekombinowanym stylizacjom, a proste, modowe w wakacyjnych miesiącach są na wagę złota. Nie dziwi więc, że największą popularnością cieszą się sukienki. Zwiewne modele z wiskozy, bawełny lnu czy szyfonu zapewniają komfort termiczny, a przy tym wyglądają naprawdę efektownie, bez względu na to, z czym je zestawimy. Planujesz uzupełnić swoją garderobę o nowe, modne sukienki na lato? Sprawdź najciekawsze propozycje z sieciówek i polskich sklepów internetowych! Biała sukienka letnia – must have bez względu na trendy W upalnym sezonie letnim biel to najlepszy przyjaciel kobiety. Białe sukienki nie tylko genialnie podkreślają opaleniznę, ale też odbijają światło, przez co nagrzewają się o wiele wolniej od tych w ciemnych kolorach. A poza tym mają w sobie coś typowo wakacyjnego, co sprawia, że chcemy je nosić od świtu do zmierzchu. Podobnego zdania są też topowi projektanci, którzy lansują klasyczne białe sukienki boho (Etro), małe-białe (Max Mara) czy białe kreacje z haftem angielskim (Erdem). -Te pierwsze tradycyjnie łączymy z rzymiankami, kamizelkami robionymi na szydełku i dodatkami plecionymi z rafii. Eleganckie białe mini będą idealne do sandałków na szpilce i prostych, skórzanych torebek. A modele w charakterystyczne dziurki możesz zestawiać z espadrylami, np. na platformie. – podpowiada Marta Kaleta-Domaradzka z redakcji portalu o modzie domodi.pl. Materiały prasowe Podziel się Beże i khaki – sukienki letnie w kolorach ziemi W modzie coraz głośniej pobrzmiewa eko-trend, który mocno namieszał w branży odzieżowej. W tym sezonie z chęcią postawimy więc na letnie sukienki z ekologicznej bawełny czy lnu, które posłużą nam przez lata. A jeśli dodatkowo wybrany przez nas model designem będzie nawiązywał do natury, zyskamy najmodniejszą sukienkę na lato! Na kolory ziemi stawiają w tym roku takie marki, jak Fendi, Prada czy Victoria Beckham. Ale kreacje Diora biją wszystkie powyższe na głowę! Na wybiegu kultowego, francuskiego domu mody naturalne, lniane sukienki w beżowych odcieniach pojawiały się w towarzystwie błękitnych dodatków. A my podpatrujemy ten duet barw i szukamy beżowych sukienek letnich z lnu w sieciówkach. Dobrą opcją będzie też koszulowa, błękitna szmizjerka, którą po godzinach połączymy z niezastąpionymi dodatkami z plecionki! Żółte sukienki na lato – nie tylko na wakacje Kolor słońca nosimy w tym sezonie do delikatnie opalonej skóry i typowo wakacyjnych dodatków. Lnianą lub bawełnianą kreację w słonecznym odcieniu możesz bez wahania łączyć z białymi trampkami, torebkami-koszykami i ciemnogranatową jeansową kurtką. Najlepiej jednak wyglądać będzie w towarzystwie butów ze sznurka i biżuterii z muszelek kupionej na bazarku. 100% letniego szyku! Materiały prasowe Podziel się Włóż róż – różowe sukienki letnie w najmodniejszych odcieniach Delikatne, pudrowe odcienie wciąż dominują w trendach ślubnych, ale tego lata zdecydowanie zdeklasują je energetyczne, fuksjowe tony, jak z pokazu Versace czy Erdem! Jeśli lubisz się wyróżniać, a mocne kolory dodają Ci pewności siebie, koniecznie dopisz ciemnoróżową sukienkę na lato do listy zakupów. Fason dopasuj do swojej sylwetki, a dodatki dobierz tak, by kreacja nabrała klasy. Strzałem w dziesiątkę będą więc proste letnie sukienki w kolorze fuksji ze zwiewnymi falbankami lub plisami. Szyku nadadzą im z kolei klasyczne czarne szpilki, minimalistyczne torebki ze skóry i bardzo delikatna biżuteria w srebrze. Materiały prasowe Podziel się Kwiaty we wszystkich kolorach tęczy – modne sukienki na lato w kwiatowy print W letnich trendach nie mogło zabraknąć również kreacji flowers-print, które królowały na wybiegach Alexandra McQueena, Erdem czy Versace. Tu zamiast koloru, wyszukujemy najpiękniejszy wzór, pasujący do okazji i tego, co kryje nasza szafa. W letnich stylizacjach idealnie zagra biała sukienka w kwiaty. Czerwono-różowa będzie odpowiednia na wesele. A ta w zielonej wersji tropical-print sprawdzi się na wieczornej imprezie na plaży. Z czym je łączyć? Z sandałkami w jednym z kolorów, który pojawia się na wzorze. Prosty patent na efektowny look. Największy wybór modeli sukienek na lato znajdziesz tutaj: sukienki letnie.