Sukienki na lato za mniej niż 60 zł. Nic, tylko brać!

Sukienka uszyta jest w 100 proc. z wiskozy – materiału idealnego na lato. Jest lekki, przewiewny i łatwy w pielęgnacji. Co więcej, wiskoza wykorzystywana przez Mohito jest przyjazna środowisku. Produkuje się ją z certyfikowanej celulozy drzewnej pozyskiwanej z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony gwarantujący ich ponowne zalesienie. Produkcja włókna odbywa się w procesie zamkniętym i zapewnia do 50% mniej emisji dwutlenku węgla oraz obniża ilość generowanych zanieczyszczeń wody w porównaniu do procesu wytwarzania konwencjonalnej wiskozy.