Sukienki na wesele do 150 złotych - przegląd najpiękniejszych modeli Modna, efektowna sukienka na wesele bez wydawania ogromnych kwot i wyrzutów sumienia? To możliwe! Sprawdzamy najciekawsze propozycje weselnych kreacji, za które zapłacicie mniej, niż 150zł! Sukienki na wesele wcale nie muszą być drogie. (Materiały prasowe) Modne sukienki na wesele do 150zł – co w trendach piszczy? Moda ślubna rządzi się swoimi prawami, a trendy bardzo często się powtarzają, ale zdecydowana większość z nas z każdym nowym zaproszeniem na ślub ma ochotę na nową, oryginalną sukienkę. Jeśli jednak kupujemy ją na jeden raz, by później sprzedać lub oddać w dobre ręce, nie warto przepłacać! Dlatego zamiast do luksusowych butików po wymarzoną kreację udajmy się do sklepów online. Co w nich znajdziemy? Wśród najmodniejszych sukienek na wesele do 150zł królują zdecydowanie subtelne, romantyczne modele w jasnych, pastelowych odcieniach. Pudrowy róż chyba nigdy nam się nie znudzi, ale jeśli lubimy się wyróżniać, możemy postawić na błękit, jasne odcienie żółtego czy bardzo modną w tym sezonie miętową zieleń. – podpowiada Renata Dura z redakcji portalu modowego allani.pl. Alternatywą dla pastelowych kreacji są czerwone sukienki na wesele oraz kreacje w kolorze, który podbija wybiegi w sezonie wiosna/lato, czyli intensywnej fuksji. Wzory? Obok niezastąpionych kwiatów w tegorocznej modzie ślubnej pojawiają się grochy, a jeśli chodzi o fakturę materiału, to najlepszym wyborem będą tiule, koronki i delikatna wiskoza. Zaciekawiona? Sprawdź przegląd najpiękniejszych tanich sukienek na wesele z sieciówek i sklepów internetowych! Plisowane sukienki na wesele w dobrej cenie Plisowane spódnice od kilku sezonów są jednym z najgorętszych modowych trendów, ale tej wiosny zdecydowanie przebijają je plisowane sukienki. Bezpieczna długość midi doskonale wpisuje się w ślubny dress code, a ogromny wybór kolorów pozwoli każdej z nas znaleźć idealną kreację, która podkreśli nasz typ urody. Z czym zestawić plisowaną sukienkę na wesele? Z klasycznymi szpilkami albo sandałkami na słupku, z delikatną biżuterią i prostokątną kopertówką. A jeśli zastanawiasz się, co zarzucić na wierzch, postaw na zamszową ramoneskę w jasnej kolorystyce, np. w beżu czy szarości. Materiały prasowe Podziel się Długie sukienki na wesele do 150zł Sukienka maxi to prosty patent na weselną stylizację z efektem WOW, ale czy jej zakup musi wiązać się z dużym wydatkiem? Wręcz przeciwnie! W sieciówkach i popularnych sklepach online znajdziemy teraz mnóstwo długich sukienek na wesele do 150zł, które wyglądają jak kreacje od projektantów. Strzałem w dziesiątkę będzie zarówno prosta suknia w jednolitym kolorze z rozcięciem na nogę, jak i zwiewna sukienka z tiulowym dołem i cekinową górą. Wśród tanich propozycji czekają też modne i unikatowe sukienki maxi w kwiaty, które świetnie sprawdzą się w stylizacjach boho – z sandałkami na słupku, plecioną torebką z rafii i modną fryzurą z warkoczem. Materiały prasowe Podziel się Tanie sukienki na wesele z koronki Elegancką opcją na ślubne przyjęcie będzie też sukienka z koronki, którą możesz wystylizować na kilka różnych sposobów. Przykładowo beżowa, koronkowa kreacja może świetnie wyglądać w towarzystwie czerwonych szpilek, czarnej torebki na złotym łańcuszku i makijażu z akcentem na czerwone usta, ale też w stylizacji z pastelowymi sandałkami na słupku, małym puzderkiem w neonowym kolorze i modnym make-upem w cukierkowych odcieniach. Taką koronkową sukienkę na wesele możesz wykorzystać na kilku przyjęciach, wystarczy, że zmienisz dodatki! A wybór modnych i efektownych koronkowych kreacji na wesele do 150zł jest dziś naprawdę spory. Materiały prasowe Podziel się Ołówkowa sukienka na wesele za mniej niż 150zł Wśród tanich sukienek na wesele coś dla siebie znajdą też miłośniczki klasycznej elegancji w minimalistycznym wydaniu. Jeśli lubisz podkreślać sylwetkę, a ponadczasowość kreacji to dla Ciebie priorytet, koniecznie zwróć uwagę na ołówkowe sukienki, które z pewnością założysz nie tylko na wesele. Dopasowany krój wyeksponuje atuty figury, a minimalistyczny styl pozwoli na wykorzystanie kreacji przy wielu różnych okazjach. Ołówkową sukienkę na wesele możesz zestawić chociażby z czółenkami w kwiaty czy panterkę i modną torebką-kuferkiem, ale też z klasycznymi szpilkami nude i kopertówką we wzory. Jak dodać kreacji weselnego charakteru? Postawmy na odważniejsze połączenia kolorystyczne, np. czerwień z fioletem czy pudrowy róż w total looku. Dodajmy też efektowne akcesoria. 