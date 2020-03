Sukienki w kwiaty - przegląd najpiękniejszych modeli do 100 złotych

Sukienka w kwiaty = must have na wiosnę! Nie znalazłaś jeszcze tej idealnej? A może wciąż polujesz na jeszcze piękniejszą? Sprawdź nasz przegląd modeli z sieciówek i sklepów online do 100zł! Wśród tych propozycji znajdziesz nie jedną perełkę!

Sukienki w kwiaty na wiosnę – ponadczasowy hit Kwiatowe wzory na ubraniach w trendach na wiosnę królują co roku. A wśród elementów garderoby w kwiaty lansowanych na wybiegach prym bez wątpienia wiodą sukienki. Banał? Nic bardziej mylnego. W sezonie wiosna/lato 2020 projektanci po raz kolejny udowadniają, że nie ma dwóch takich samych kwiatowych wzorów, a sukienki we florystyczny print to idealna baza wiosennych stylizacji na każdą okazję.

Kwiaty od zawsze dominują w wiosenno-letnich kolekcjach projektantów, ale co roku oglądamy ich zupełnie nową odsłonę. W tym sezonie hitem okazały się motywy tropikalne, które, co ciekawe, nie mają nic wspólnego z hawajskimi koszulami. Zielone liście palmy i monstery pojawiły się między innymi w kolekcji Versace. Feerię barw obserwowaliśmy z kolei na pokazie Erdem. Marka, której charakterystyczne printy są inspirowane wzorami z tapet, wyznaczyła trendy na tegoroczną wiosnę, ale pastelową sukienkę w ich stylu bez problemu znajdziemy w sieciówce. – opowiada o trendach Marta Budziarek z redakcji portalu modowego domodi.pl

.Sukienki w kwiaty pasują nie tylko do sandałków czy balerinek, ale też do kowbojek, kozaków za kolano, szpilek czy sneakersów. Możesz nosić je do ramoneski, ale też do klasycznego trencza lub lekkiej puchówki. A wśród sukienek w kwiaty z sieciówek, których największy wybór znajdziesz na domodi.pl, bez problemu wyszukasz coś naprawdę wyjątkowego! Szukasz najpiękniejszej maxi na ważną okazję? A może mini do letnich looków z sandałkami? Oto najciekawsze modele sukienek w kwiatowy print do 100zł!

Maki i róże, czyli sukienki w czerwone kwiaty Czerwień i fuksja to w tym sezonie najgorętszy, kolorystyczny duet, który dodaje energii i przykuwa uwagę z daleka. Ale zamiast łączyć ze sobą wściekle różową koszulę i czerwone cygaretki, postaw na subtelniejszą opcję – delikatną sukienkę w kwiaty, najlepiej czarną, z różowo-czerwonym nadrukiem. Całe mnóstwo takich modeli za mniej niż 100zł znajdziesz w aktualnych kolekcjach sieciówek. A jeśli zastanawiasz się nad tym, jak je nosić, podpowiadamy: na rockowo – z ramoneską i botkami z ćwiekami albo na sportowo – z białymi tenisówkami i jeansową kurtką!

Materiały prasowe Podziel się

Pastelowe sukienki w kwiaty – jak je nosić w tym sezonie? Kwiatowy print w wersji rozważna i romantyczna? Nie mogło go zabraknąć w tegorocznych trendach! Delikatne, pastelowe sukienki w kwiaty to absolutny hit sezonu, ale zaskoczeniem mogą okazać się pomysły na to, z czym je zestawiać. Zamiast klasycznych szpilek styliści proponują botki i kozaki za kolano, najlepiej w bieli lub odcieniach kości słoniowej. W cieplejsze dni pastelowe sukienki w kwiatowy print najlepiej zagrają z sandałkami z paseczków na obcasie. A na co dzień sprawdzą się w towarzystwie sneakersów i plecaka. Modowe konwenanse dawno odeszły w niepamięć!

Materiały prasowe Podziel się

Tropikalny print – nie tylko na wakacje W sezonie wiosna/lato 2020 królują nie tylko kwiatowe, ale też tropikalne printy, które zdominowały kolekcje popularnych domów mody. Jeśli liście palmy kojarzyły Ci się głównie ze stylizacjami na plażę, modne sukienki w tego typu wzory w tym roku na pewno Cię zaskoczą. Delikatne, tropikalne nadruki na pastelowych kreacjach są oryginalne, ale nie zbyt krzykliwe, dlatego świetnie sprawdzą się w duecie z klasycznymi szpilkami w odcieniu nude. Z kolei modele w energetycznych odcieniach zieleni możesz wykorzystać w codziennych zestawach w streetwearowym stylu, np. z trampkami i trenczem!

Materiały prasowe Podziel się

Maxi sukienka w kwiaty – patent na spektakularny look Na co dzień i od święta możesz wykorzystać również długą sukienkę w kwiaty, która z roku na rok zyskuje coraz większe rzesze fanek. Nic dziwnego, bo w tak efektownej kreacji nie da się przejść niezauważoną! Zakup sukienki maxi w kwiaty do 100zł to zdecydowanie genialna inwestycja, bo zyskujesz jedną bazę do wielu stylizacji. Na co dzień będzie idealnie wyglądać do trampek. Na lato stworzy niezastąpiony look z płaskimi sandałkami i plecionym koszykiem. A przy wyjątkowej okazji wystarczy dodać do niej szpilki lub sandałki na obcasie i małą kopertówkę na delikatnym łańcuszku. W każdej z tych wersji efekt WOW gwarantowany!